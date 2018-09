Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Vermisste Frau ...

Aurich - Vermisste Frau gefunden / Rollator fehlt; Wiesmoor - Brand in Einfamilienhaus; Großefehn - Brand eines Schuppens

Altkreis Aurich - Sonstiges Geschehen

Aurich - Vermisste Frau gefunden / Rollator fehlt

Die Polizei hat am Mittwoch nach einer vermissten Frau gesucht. Die 82-Jährige war bis zum späten Abend nach einem Ausflug nicht wie gewohnt an ihre Wohnadresse in der Kernstadt Aurich zurückgekehrt. Umgehend wurde eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, da die Frau fußläufig mit einem Rollator unterwegs war. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber der Polizei. Gegen 21 Uhr wurde die Frau wohlbehalten von Polizeikräften in einer angrenzenden Wohnsiedlung gefunden. Sie wurde nach Hause gebracht. Ihren Rollator hatte die Frau nicht mehr bei sich. Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Brand in Einfamilienhaus

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 15:20 Uhr zu einem Einsatz in die Mullberger Straße gerufen. Zeugen hatten bemerkt, dass es in einem Einfamilienhaus brannte und die Rettungskräfte alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine 27 Jahre alte Frau und zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren im Haus. Sie konnten eigenständig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen. Sowohl die Höhe des Sachschadens als auch die Ursache des Feuers sind Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz war die Feuerwehr Wiesmoor mit 17 Kräften. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Brand eines Schuppens

Die Polizei wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Einsatz nach Großefehn alarmiert. Gegen 3:15 Uhr hatten Zeugen Flammen in einem Schuppen in der Groot Deep bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Das Feuer griff auf weitere Gebäude des Grundstücks über, unter anderem auf eine Garage. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich wurden Anwohner gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Im Einsatz war die Feuerwehr Großefehn. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen aufgenommen. Sowohl Ursache als auch Schadenshöhe sind Gegenstand von Ermittlungen. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de