Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Versuchter ...

Aurich - Versuchter Wohnungseinbruch

Aurich - Versuchter Wohnungseinbruch

In Aurich kam es zwischen Donnerstag, 23.08.2018, 0 Uhr, und Sonntag, 02.09.2018, 14 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Esenser Straße. Unbekannte versuchten gewaltsam eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Die Einbrecher gelangten aber nicht in das Haus. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

