Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Versuchter ...

Aurich - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

In Aurich versuchte ein Unbekannter Täter in der Zeit von Montag, 03.09.2018, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.09.2018, 18:00 Uhr, in eine Bäckerei in der Osterstraße einzubrechen. Der Täter versuchte ein Holzfenster der Bäckerei gewaltsam zu öffnen. Er scheiterte und kam nicht in die Bäckereifiliale. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

