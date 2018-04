Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich/Wittmund/Norden - ...

Aurich/Wittmund/Norden - Zukunftstag

Altkreis Aurich - Aurich/Wittmund/Norden - Zukunftstag Bei den beiden Polizeikommissariaten in Norden und Wittmund und bei der Polizeiinspektion in Aurich hatten am heutigen Zukunftstag Kinder die Möglichkeit, sich den Polizeiberuf näher anzusehen. Von der Polizei wurde dazu ein Parcour aufgebaut, an dem die Kinder bei fachlicher Anleitung zum Teil selbst üben und auch Fragen stellen konnten. Neben dem obligatorischen Diensthund, der diesmal auch zum Anfassen war, konnte der vielleicht zukünftige Nachwuchs der Polizei die Laserpistole benutzen. Zudem gab es Einweisungen in die Tatortarbeit, die Spurensuche, der dienstlichen Waffen und der Prävention. Insgesamt waren fast 100 Kinder an den drei Standorten.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -