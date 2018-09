Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Zusammenstoß ...

Aurich - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer; Aurich - Nach Verkehrsunfall geflüchtet; Aurich - Nach Verkehrsunfall geflüchtet;

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

In Aurich kam es am Mittwoch, 05.09.2018, um 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Oldersumer Straße. Eine 22-jährige Fußgängerin aus Aurich betrat unvermittelt die Fahrbahn und wurde von dem VW einer 37-jährigen Großefehnerin erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt.

Aurich - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

In Aurich wurde am Mittwoch, 05.09.2018, um 16:00 Uhr, in der Raiffeisenstraße der blaue Opel einer 66-jährigen Auricherin beschädigt. Ein Unbekannter touchierte den Opel an der rechten Seite und entfernte sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Aurich - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

In Aurich wurde am Mittwoch, 05.09.2018, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr, das Auto einer 25-jährigen Auricherin beschädigt. Der Audi wurde auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Leerer Landstraße geparkt. Ein Unbekannter beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die linke Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

