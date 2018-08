Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Dornum - Von der Straße ...

Dornum - Von der Straße abgekommen

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Dornum - Von der Straße abgekommen

In Dornum hat sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Cankebeerstraße ereignet. Dabei kam ein 50 Jahre alter Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Fahrer aus Nordrhein-Westfalen kam mit seinem Citroen in einem Graben zum Stehen. Die 42 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Berme und ein Leitpfosten wurden beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

