Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Dornumersiel / Neßmersiel - ...

Dornumersiel / Neßmersiel - Aufbruch von Parkscheinautomaten

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Dornumersiel / Neßmersiel - Aufbruch von Parkscheinautomaten

In Dornumersiel und Neßmersiel wurden in der Zeit von Freitag, 17.08.2018, bis Mittwoch, 05.09.2018, diverse Parkscheinautomaten an öffentlichen, Hafenparkplätzen aufgebrochen. Die Aufbrüche ereigneten sich überwiegend zur Nachtzeit. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Julian Ritz

Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de