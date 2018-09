Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ergänzungen: Buttforde - ...

Ergänzungen: Buttforde - Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus & Wittmund - Gegen Auto getreten

Landkreis Wittmund - Ergänzungen

Kriminalitätsgeschehen

Buttforde - Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Unbekannte haben in Buttforde, Am Kindergarten, die Tür zum Dorfgemeinschaftshaus gewaltsam geöffnet. So gelangten die Täter ins Innere. Zudem wurde versucht, gewaltsam in eine Grillhütte zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Unbekannten nichts. Es entstand jedoch Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110. Ergänzung: Die Tat eriegnete sich zwischem Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 16:11 Uhr.

Wittmund - Gegen Auto getreten

In Wittmund hat ein Unbekannter einen roten Nissan beschädigt, der in der Focko-Ukena-Straße abgestellt war. Ersten Ermittlungen zufolge entstanden Dellen, als der Täter gegen das Auto trat. So entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110. Ergänzung: Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 12:30 Uhr.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de