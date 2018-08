Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Auffahrunfall mit ...

Esens - Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Esens - Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

In Esens kam es am Montag, 27.08.2018, um 15:50 Uhr, zu einem Auffahrunfall im Bereich der Bahnhofstraße mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 26jährige Frau aus Stuttgart mit ihrem VW Golf die Bahnhofstraße stadteinwärts. Im Bereich einer Lichtzeichenanlage erkannte sie die davor wartenden Fahrzeuge zu spät und fuhr hinten auf einen blauen Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault dann auf einen weißen BMW einer 45jährigen Frau aus dem Wangerland geschoben. Die 49jährige Fahrerin des Renault und ihre 18jährige Mitfahrerin (beide aus Wilhelmshaven) wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sven Behrens Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de