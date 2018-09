Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Bargeld gefunden ...

Esens - Bargeld gefunden und abgegeben; Wittmund - Hecke geriet in Brand

Landkreis Wittmund - Sonstiges Geschehen

Esens - Bargeld gefunden und abgegeben

In Esens erschien am Donnerstag, 06.09.2018, um 08:50 Uhr, ein 45-Jähriger bei der Polizei und gab eine höhere Bargeldsumme ab. Das Geld wurde von ihm zuvor an öffentlicher Stelle in der Gemeinde Esens aufgefunden. Das Geld wurde an das Fundbüro der Gemeinde Esens übergeben.

Wittmund - Hecke geriet in Brand

In Wittmund geriet in der Von-Röntgen-Straße am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 09:30 Uhr, eine Hecke in Brand. Dem Anwohner gelang es nicht, den Brand vollständig abzulöschen, nachdem er ihn entdeckte. Die Hecke wurde über eine Länge von ca. 8 Metern zerstört. Die alarmierte Feuerwehr Wittmund konnte den Brand vollständig löschen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04462 9110 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Julian Ritz

Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de