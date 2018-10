Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Getränke gestohlen; ...

Esens - Getränke gestohlen; Adorf - Alkoholisiert Unfall verursacht; Wittmund - E-Bikefahrer leicht verletzt; Wittmund - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Getränke gestohlen

Unbekannte haben aus einem Restaurant in Esens, Herderstraße, Getränkekisten und alkoholische Getränke gestohlen. Die Täter gelangten durch einen Lagerraum ins Innere. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Adorf - Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Heglitzer Straße in Adorf ereignet. Dabei kam der 39 Jahre alte Fahrer eines BMW in einer leichten Rechtskure nach links von der Straße ab. Er fuhr über einen Grundstückszaun und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen, ehe er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Wittmunder leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille fest.

Wittmund - E-Bikefahrer leicht verletzt

Ein 80 Jahre alter Mann aus Wittmund wurde am Donnerstag gegen 7:45 Uhr leicht verletzt. Er war mit einem E-Bike auf der Auricher Straße unterwegs. Ihn übersah ein 63 Jahre alter Mann, der mit einem Skoda von der Straße "Im Schnepel" nach rechts auf die Auricher Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 80-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wittmund - Fahrt unter Alkoholeinfluss

In Wittmund hat die Polizei am Mittwoch gegen 7 Uhr den Fahrer eines VW Passat in der Straße Am Markt kontrolliert. Als der 33-Jährige die Autotür öffnete, nahmen die Beamten den Geruch von Alkohol wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Dem Wittmunder wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de