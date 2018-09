Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Mann bei ...

Esens - Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt; Spiekeroog - Munition gefunden / Keine Gefahr

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt

In Esens wurde die Polizei am Mittwoch gegen 13:10 Uhr zu einem Einsatz in den Süderwall gerufen. Dort waren zwei Männer in Streit geraten. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 28 Jahre alter Mann ging dabei zu Boden und wurde leicht verletzt. Die beiden Männer sind einander bekannt und wohnen in Esens.

Sonstiges Geschehen

Spiekeroog - Munition gefunden / Keine Gefahr

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Insel Spiekeroog alarmiert. Eine Insulanerin gab an, in einem abgelegenen Gebiet im nord-östlichen Teil der Insel Munition gefunden zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um Munition handelt. Sie wurde durch die Polizei gesichert. Morgen, Freitag, wird der Fund an den Kampfmittelbeseitigungsdienst zur weiteren Bestimmung und Überprüfung übergeben. Eine Gefahr bestand nicht.

