Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Unbekannte dringen ...

Esens - Unbekannte dringen in Turnhalle ein; Carolinensiel - Auto beschädigt; Burhafe - Unbekannter fährt gegen Betonpfeiler

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Unbekannte dringen in Turnhalle ein

In Esens haben Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8:30 Uhr, Schaden an einer Turnhalle, Schafhauser Weg, verursacht. Die Täter warfen eine Betonplatte gegen die Eingangstür, so dass deren Glas beschädigt wurde. Zudem gelangten die Unbekannten ins Innere und brachen einen Schrank auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Carolinensiel - Auto beschädigt

In Carolinensiel wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 19 Uhr ein grauer Hyundai Athos beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Friedrichsschleuse geparkt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Schaden, als die Tür eines daneben haltenden unbekannten Wagens aufgestoßen wurde. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Unbekannter fährt gegen Betonpfeiler

In Burhafe wurde im Laufe des Donnerstags ein Betonpfeiler beschädigt. Ein Unbekannter touchierte ihn beim Passieren der 90-Grad-Kurve der Straße Osterpiep, in der der Pfeiler aufgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

