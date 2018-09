Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Werkzeug entwendet ...

Esens - Werkzeug entwendet Esens - Motorroller entwendet

Landkreis Wittmund - Esens - Werkzeug entwendet: Unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle diverses Werkzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 13.09.2018, und Sonntag, 16.09.2018, in Esens. Bei der Baustelle handelt es sich um ein zur Zeit in Renovierung befindlichem Haus an der Bahnhofstraße. Die Täter erbeuteten eine Flex (Marke Ryobi), ein Baustellenradio (Marke Ciatronic) sowie eine Wasserwaage. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Esens - Motorroller entwendet: Von einem Grundstück in Esens, Goldenort, entwendeten unbekannte Täter einen Motor-roller. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 16.09.2018, und Montag, 17.09.2018, 17.00 Uhr. Die Täter hatten den gesichert abgestellten Roller der Marke Jinan Qingqi vom Grundstück geschoben und noch in Tatortnähe versucht, diesen kurz zu schließen. Dies klappte jedoch nicht und die Täter ließen das Fahrzeug liegen, wo es aufgefunden wurde. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 05562/9110, erbeten.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de