Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Esens - Werkzeug von ...

Esens - Werkzeug von Baustelle gestohlen; Wittmund - Auffahrunfall nach Rückstau; Wittmund - Alkoholisierte Radfahrerin

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Werkzeug von Baustelle gestohlen

In Esens wurde Werkzeug aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße entwendet, das für Renovierungsarbeiten zurückgelassen wurde. Die Täter nahmen einen Kraftronic Akkubohrer, zwei Akkus und ein Baustellenradio der Marke Makita mit. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Unbekannten durch eine Terrassentür ins Innere gelangt sein. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 9:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall nach Rückstau

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16:14 Uhr leicht verletzt. Dabei musste eine 23 Jahre alte Frau in einem VW Up auf der Jeverstraße verkehrsbedingt halten. Dort hatte sich ein Rückstau gebildet. Die Fahrzeugschlange setzte sich in Bewegung, kam aber umgehend wieder zum Stehen. Das bemerkte eine 25 Jahre alte Frau in einem VW Passat zu spät. Sie fuhr auf. Die beiden Frauen aus Werdum und Neuharlingersiel wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt.

Wittmund - Alkoholisierte Radfahrerin

Die Polizei hat in Wittmund eine Fahrradfahrerin in der Esenser Straße kontrolliert. Dazu hielten die Beamten die 37-Jährige am Dienstag gegen 23:40 Uhr an. Die Wittmunderin war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und gegen die Frau ein Verfahren eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de