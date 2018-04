Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Betrunken auf ...

Friedeburg - Betrunken auf dem Rad; Wittmund - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunken auf dem Rad

Die Polizei hat am Dienstag gegen 22:50 Uhr einen Mann kontrolliert, der mit seinem Fahrrad in der Friedeburger Hauptrstraße unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Friedeburger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Den 48-Jährigen erwarten zumindest drei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe.

Wittmund - Autofahrt unter Drogeneinfluss

In Wittmund hat die Polizei am Dienstag gegen 15:50 Uhr die Fahrerin eines VW Polo in der Straße "Am Markt" kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 35-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Gegen die Wittmunderin wurde ein Verfahren eingeleitet.

