Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Diebstahl ...

Friedeburg - Diebstahl eines Rasenmähroboter

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Diebstahl eines Rasenmähroboter

In Friedeburg kam es zwischen Freitag, 31.08.2018, 16 Uhr, und Sonntag, 02.09.2018, 14 Uhr, zu einem Diebstahl eines Rasenmähroboters in der Wieseder Straße. Unbekannte entwendeten den Roboter und die Ladestation von einem dortigen Firmengrundstück. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sven Behrens Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de