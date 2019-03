Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Drei Verletzte ...

Friedeburg - Drei Verletzte bei Unfall

Landkreis Wittmund - Friedeburg - Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Ein 60-jähriger Mann aus Göttingen fuhr gegen 13:13 Uhr mit seinem VW Golf auf der Friedeburger Straße in Richtung Strudden und überholte mehrere Fahrzeuge. Dabei übersah er, dass ein in gleicher Richtung fahrender 57-jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Skoda Fabia nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Golffahrer leicht und seine 89-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrer des Skoda wurde ebenfalls leicht verletzt.

