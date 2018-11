Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Einbruch in ...

Friedeburg - Einbruch in Einfamilienhaus; Wittmund - Gegen Zaun gefahren; Friedeburg - Unfallflucht; Esens - Unfallflucht; Friedeburg - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Friedeburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Spurbahnweg und stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 9 Uhr und 10:55 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Gegen Zaun gefahren

Ein Unbekannter ist in Wittmund gegen ein Zaunelement gefahren. Der Unbekannte fuhr am Freitag zwischen 22 Uhr und 22:05 Uhr auf der Mozartstraße in Wittmund und kam dabei nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es Dienstag in Friedeburg. Ein 31-jähriger Mann aus Wiesmoor fuhr gegen 17:15 Uhr mit seinem weißen Skoda Superb auf der Heseler Hauptstraße in Richtung Friedeburg. Circa zwei Kilometer vor dem Ortseingang kam ihm ein Auto entgegen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige hielt daraufhin an. Der andere Unfallbeteiligte fuhr jedoch weiter ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Esens - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr ein grauer VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Auricher Straße in Esens. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04971 92718110 entgegen.

Friedeburg - Auto beschädigt

Ein schwarzer VW Golf ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg beschädigt worden. Der Wagen war in der Straße Am Dorfplatz abgestellt. In der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den geparkten Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04465 290 entgegen.

