Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Schranke ...

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Schranke beschädigt

Unbekannte haben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12:30 Uhr, die Schranke zum Vereinsgelände eines Modelbauvereins beschädigt. Dieses befindet sich in der Straße "An der Bitze" in Friedeburg. Für ihre Tat verwendeten die Täter ein Schneide-/Sägewerkzeug. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfall beim Abbiegen

In Neuharlingersiel wurden am Dienstag bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen leicht verletzt. Dabei fuhr eine 42 Jahre alte Frau mit einem Passat die L6 entlang und beabsichtigte, nach links in die Straße "Mühlenstrich" abzubiegen. Die Dortmunderin bemerkte den aus Richtung Neuharlingersiel kommenden, vorfahrtberechtigten 32-Jahre alten Fahrer eines Passats zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Wittmund, sowie zwei Mitfahrer der Frau, ein elfjähriger und ein 14jähriger Junge, wurden leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Passats entstand Totalschaden.

Wittmund - Unfall mit Schwertransporter

In Wittmund hat sich am Dienstag gegen 22:10 Uhr ein Unfall in der Webershausener Straße mit hohem Sachschaden ereignet. Dabei fuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Norden mit seinem Wohnmobil in Richtung Aurich. Ihm kam ein Schwertransporter entgegen. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sowohl das Wohnmobil auch die Ladung des Schwertransporters beschädigt wurden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Friedeburg - Mülltonnen umgefahren

In Friedeburg wurden zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zwei Mülltonnen beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr dabei ein Unbekannter die Streeker Straße in Marx in Richtung Bentstreek entlang. In Höhe der Mülltonnen kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Restmülltonnen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

