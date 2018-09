Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Friedeburg - Versuchter ...

Friedeburg - Versuchter Einbruch Wittmund - Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund - Friedeburg - Versuchter Einbruch: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag, 16.09.2018, an einer ehemaligen Werkstatt in Reepsholt ein Rolltor aufzuhebeln. Als sie feststellten, dass sie bei ihrer Tat von anderen Personen beobachtet wurden, flüchteten die Einbrecher. Die Tat ereignete sich gegen 03.00 Uhr an der Reepsholter Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Wittmund - Verkehrsunfall: Auf dem Domhuser Weg in Ardorf kam es am Mittwoch, 26.09.2018, gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kamen sich eine landwirtschaftliche Maschine sowie ein PKW Mercedes entgegen. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge erkannten, dass die Straße sehr schmal und ein unfallfreies Weiterfahren im Begegnungsverkehrs nicht möglich war. Beide Fahrzeuge wurden daher jeweils für ihre Fahrtrichtung ganz nach rechts gelenkt, um dem anderen Verkehrsteilnehmer auszuweichen. Dabei kamen der Mercedes und der Maishäcksler zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Die landwirtschaftliche Maschine fuhr in eine Hecke und der Mercedes gegen eine Straßenlaterne. Der Schaden bei jedem der beiden Beteiligten liegt bei ca. 500,- EUR.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de