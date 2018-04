Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Gemeinsame Pressemitteilung ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Aurich - Mann mutmaßlich im Streit getötet

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Mann mutmaßlich im Streit getötet

In der Nacht zu Freitag wurde in Aurich ein 62 Jahre alter Mann tot in einer Wohnung in der Dwarsglupe aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Zwischen dem Opfer und einer Gruppe soll es in der Wohnung zuvor zum Streit gekommen sein, der mutmaßlich in der Tötung des Mannes eskalierte. Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden des Freitags im Zusammenhang mit der Tat drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 45 Jahren festgenommen. Sie wohnen im Landkreis Aurich. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei dauern an.

