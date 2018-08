Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Greetsiel - ...

Greetsiel - Parkscheinautomaten aufgebrochen

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Parkscheinautomaten aufgebrochen

In Greetsiel kam es zwischen Sonntag, 26.08.2018, 04:49 Uhr, und Montag, 27.08.2018, 12:30 Uhr, zu insgesamt drei schweren Diebstählen aus Parkscheinautomaten. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Parkscheinautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten mit Münzgeld. Bei den Tatorten handelt es sich um gebührenpflichtige Parkplätze der Gemeindeverwaltung. Zwei Parkscheinautomaten wurden in der Okko-tom-Brook-Straße aufgebrochen, ein Automat in der Straße "Zur Hauener Hooge". Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04931 921115.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sven Behrens Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de