Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Großefehn - Autofahrer ...

Großefehn - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Bei einer Verkehrskontrolle Am Wanderweg in Großefehn überprüften Polizeibeamte einen VW-Golf-Fahrer aus Großefehn. Als der Fahrer die Fensterscheibe herunterließ, kam den Beamten bereits ein verdächtiger Geruch entgegen. Der 26-jährige Autofahrer gab an, kurz zuvor mit seiner Beifahrerin im Auto gemeinsam Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

