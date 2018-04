Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Großefehn - Ortsschilder ...

Großefehn - Ortsschilder gestohlen Wiesmoor - Verkehrsunfall Wiesmoor - Auffahrunfall Friedeburg - Unfallflucht

Altkreis Aurich - Großefehn - Ortsschilder gestohlen: In Großefehn wurden von unbekannten Tätern Ortsschilder entwendet. An der Straße Kuckucksleegde wurde das grüne Ortsschilde 'Felde' und in der Straße Badeboom das grüne Ortsschild 'Holtrop' abgeschraubt und mitgenommen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wiesmoor, 04944/9169110, erbeten.

Wiesmoor - Verkehrsunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 09.04.2018, gegen 06.30 Uhr in Wiesmoor auf der Hautstraße (außerhalb geschlossener Ortschaft). Der 48-jährige Fahrer eines PKW Dacia überholte innerhalb einer sich gebildeten Fahrzeugschlage einen PKW Toyota trotz Begegungsverkehr. Vor dem Toyota scherte der 48-jährige wieder ein und bremste sein Fahrzeug bis zum Stehen ab. Dadurch fuhr die 26-jährige Toyota-Fahrerin auf den Dacia auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200,- EUR.

Wiesmoor - Auffahrunfall: Auf dem Jannburger Weg in Wiesmoor kam es am Montag, 09.04.2018, gegen 16.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Der 65-jährige Fahrer eines VW Polo kam aus Richtung der Bundesstraße und musste einem VW Up die Vorfahrt gewähren lassen, der von rechts aus dem Pockholter Weg kam. Die 19-jährige Fahrerin eines weiteren Polo beachtet das Bremsmanöver des vor ihr fahrenden Polo zu spät, fuhr auf diesen auf und schob ihn gegen den VW Up. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.500,- EUR. Die beiden Polo-Fahrer wurden leicht verletzt.

Friedeburg - Unfallflucht: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Friedeburg, Friedeburger Hauptstraße, kam es am Montag, 09.04.2018, gegen 13.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines PKW Hyundai wendete auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete die Unfallverursacherin. Zeugen hatten den Unfall bemerkt und die notwendigen Daten weitergegeben. Dadurch konnte die Unfallverursacherin, eine 70-jährige Frau aus Friedeburg, durch die Polizei ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- EUR.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de