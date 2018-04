Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Großheide - Brand eines ...

Großheide - Brand eines Zweifamilienhauses

Altkreis Norden - Sonstiges Geschehen

In Großheide kam es am Mittwochabend, 18.04.2018, zu einem Brand eines Zweifamilienhauses in der Großheider Straße. Gegen 21 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und verständigen die Feuerwehr und Polizei. Bei dem Brand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Der gesamte Dachstuhl des Hauses ist ausgebrannt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

