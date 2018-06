Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Großheide - Mann bei Unfall ...

Großheide - Mann bei Unfall schwer verletzt

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Großheide - Mann bei Unfall schwer verletzt, 201800677594

In Großheide hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein Mann schwer verletzt wurde. Der 78-Jährige aus Berumbur fuhr mit einem Dacia mit Anhänger aus der Kleinheider Straße kommend in den Kreuzungsbereich zur Großheider Straße, den er in Richtung Alter Postweg überqueren wollte. Dabei übersah er einen von links herannahenden, vorfahrtsberechtigten Rettungswagen. Dieser befand sich auf der Anfahrt zu einem Einsatz. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto überschlug sich und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stillstand. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de