Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Großheide - Zwei Autos an ...

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Großheide - Zwei Autos an Kreuzung zusammengestoßen

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch an der Kreuzung Großheider Straße / Schloßstraße in Großheide zusammengestoßen. Ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer aus Eversmeer fuhr gegen 17:40 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Berumbur auf die Ampelkreuzung zu. Beim Überqueren der Kreuzung stieß er mit einer 47-jährigen VW-Golf-Fahrerin aus Südbrookmerland zusammen, die von der Schloßstraße nach links in die Großheider Straße abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

