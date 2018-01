Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Hage - Ladendiebstahl ...

Hage - Ladendiebstahl beobachtet; Norden - Einbrecher überrascht; Wirdum - Diebstahl und Sachbeschädigung; Norden - Autoscheibe eingeschlagen;

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Hage - Ladendiebstahl beobachtet

In Hage hat ein 68 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Norden in einem Baumarkt, Hauptstraße, Waren in seine Jackentasche gesteckt. Danach verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Diebstahl und riefen die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Einbrecher überrascht

In Norden hat eine Zeugin hat heute, Donnerstag, gegen 5:30 Uhr einen Einbrecher überrascht, der in einen Frisörsalon, Neuer Weg, eingebrochen war. Als der Unbekannte die Zeugin bemerkte, hob er drohend einen Stock, blendete sie und sagte etwas Unverständliches. Anschließend floh er mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - trug eine weite Jacke mit Kapuze, die ins Gesicht gezogen war - Bartträger - sprach mutmaßlich mit südeuropäischem Akzent

In der Nacht zu Donnerstag wurde außerdem versucht, in ein Bekleidungsgeschäft und ein Schuhgeschäft im Neuen Weg einzubrechen. Beides misslang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Wirdum - Diebstahl und Sachbeschädigung

In Wirdum haben Unbekannte ein Grundstück im Transformatorenweg betreten. Sie entwendeten eine verzinkte Turnstange aus dem Garten und beschädigten außerdem einen Teil eines Holzzaunes. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Norden - Autoscheibe eingeschlagen

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Montag gegen 4:40 Uhr seinen blauen Opel Astra auf dem Parkstreifen der Westerstraße in Norden abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er gegen 5 Uhr fest, dass Unbekannte die Windschutzscheibe mit einem Gegenstand derart beschädigten, dass die Scheibe barst. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

