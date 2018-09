Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Hage - Wildkamera ...

Hage - Wildkamera gestohlen; Norden - Fensterscheibe beschädigt; Norden - Frau bei Unfall leicht verletzt; Norddeich - Autos beschädigt

Hage - Wildkamera gestohlen

In Hage wurde am Hager Tief eine Wildkamera gestohlen. Sie befand sich in der Kastanienallee. Ereignet hat sich die Tat zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 7151.

Norden - Fensterscheibe beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag, 1 Uhr, und Montag, 8 Uhr, das Gebäude einer Schule, Linteler Straße, in Norden beschädigt. Ein Fenster wurde durchbrochen. Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Verursacher nicht ins Gebäude gelangten. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Frau bei Unfall leicht verletzt

In Norden wurde am Montag gegen 7:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall eine Frau leicht verletzt. Dabei fuhr eine 50 Jahre alte Frau aus Osteel mit einem Fiat die B 72 in Norden entlang. Im Einmündungsbereich zur Nadörster Straße sah sie zu spät, dass eine 36 Jahre alte Frau aus Rechtsupweg vorfahrtsberechtigt mit einem Renault Clio herannahte. Trotz eines Ausweichmanövers der Renault-Fahrerin kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen gegen ein Brückengeländer stieß. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Norddeich - Autos beschädigt

In Norddeich wurde zwischen Sonntag, 2. September, 12 Uhr, und Sonntag, 9. September, 10:30 Uhr, ein Toyota beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz 1 einer Reederei in Norddeich, Zum Inselparkplatz, abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge prallte die Tür eines anderen Wagens gegen die Fahrerseite des Toyotas. Ebenfalls beschädigt wurde zwischen Donnerstag, 6. September, 11:45 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, ein BMW. Dabei fuhr ersten Ermittlungen zufolge ein andere Wagen beim Einparken gegen die Parkbegrenzung, einem Metallpfosten mit Kette. Die Kette wurde gegen den BMW gedrückt und beschädigte ihn so. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

