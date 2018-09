Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Halbemond - Unfallzeugen ...

Halbemond - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Halbemond - Unfallzeugen gesucht

Bereits am Montag, 17. September, ereignete sich gegen 7:40 Uhr auf der Halbemonder Straße, in Höhe der Einmündung Weertohms Land, in Halbemond ein Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht. Dabei wollte die Fahrerin eines dunklen Autos aus der Spielstraße "Weertohms Land" auf die K 203 einbiegen. Dazu fuhr sie bis auf den Radweg vor. Aus diesem Grund musste eine Radfahrerin (54) stark bremsen und kam infolgedessen zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Leezdorferin kamen ein Mann und eine Frau zu Hilfe. Die Autofahrerin, eine Frau jüngeren Alters mit langen dunklen Haaren, stieg ebenfalls aus und erkundigte sich, wie es der Gestürzten gehe. Danach fuhr sie weiter. Die Polizei bittet die Fahrerin, die beiden und weitere Zeugen sich zu melden unter Telefon 04031 9210.

