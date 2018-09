Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ihlow - Einbruch in ...

Ihlow - Einbruch in Feuerwehrhaus; Aurich - Einbruch in Keller; Wiesmoor - Einbruch in Fachgeschäft; Aurich - Fahrräder aus Schuppen gestohlen

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Einbruch in Feuerwehrhaus

Unbekannte sind in das Feuerwehrhaus in Ihlow, Weene, Nordholzweg, eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 23 Uhr, und Dienstag, 19:30 Uhr. Dabei wurde ein Tor beschädigt. So gelangten die Täter ins Gebäude. Entwendet wurden unter anderem Arbeitslampen. Der Schaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04929 1310.

Aurich - Einbruch in Keller

In Aurich sind Unbekannte in den Keller zu einem Mehrparteienhaus in der Wiesenstraße eingebrochen. Dazu wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 21:15 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr. Entwendet wurden Werkzeuge wie Heckenscheren, Hochdruckreiniger und Laubbläser. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Einbruch in Fachgeschäft

In Wiesmoor sind Unbekannte in einen Tierfachhandel in der Marktstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 7:55 Uhr. Ins Gebäude gelangten die Täter durch eine Tür, die gewaltsam geöffnet wurde. Das Diebesgut ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Fahrräder aus Schuppen gestohlen

Unbekannte sind in Aurich, Eickebuscher Weg, in einen Geräteschuppen eingedrungen. Sie entwendeten zwei Fahrräder. Es handelt sich dabei um Hollandräder. Ereignet hat sich die Tat zwischen 2 Uhr und 3 Uhr am Donnerstag. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

