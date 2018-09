Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ihlow - Einbruch in Schule; ...

Ihlow - Einbruch in Schule; Südbrookmerland - Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale; Südbrookmerland - Einbruch in Geschäftsräume; Walle - Erneuter, versuchter Einbruch in Friseursalon;

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Einbruch in Schule

In Ihlow wurde in der Zeit von Mittwoch, 05.09.2018, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 07:50 Uhr, in eine Schule in der Auricher Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter warf mit einem Stein ein Fenster ein und stahl Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale

In Südbrookmerland versuchten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 05.09.2018, 18:15 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 05:30 Uhr, in eine Bäckerei im Koppelweg einzubrechen. Es wurde vergeblich versucht Fenster und eine Tür gewaltsam zu öffnen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Einbruch in Geschäftsräume

In Victorbur wurde in der Zeit von Mittwoch, 05.09.2018, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 07:40 Uhr, in Geschäftsräume eines Betriebes im Ritzweg eingebrochen. Der Tatort wurde ohne Diebesgut wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Walle - Erneuter, versuchter Einbruch in Friseursalon

In Walle wurde erneut durch einen unbekannten Täter versucht, in der Zeit von Mittwoch, 05.09.2018, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 08:00 Uhr, in einen Friseursalon im Wallster Loog einzubrechen. Die Versuche, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden.

