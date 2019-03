Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Ihlow verschafft. Der Vorfall ereignete sich am Abend zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr im Mittelweg. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

