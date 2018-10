Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ihlow - Mann außer Lebensgefahr

Ihlow - Mann außer Lebensgefahr

Altkreis Aurich - Ihlow - Mann außer Lebensgefahr

Der am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall verletzte 74-jährige Motorradfahrer aus Schortens befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie berichtet, hatte der Mann mit seinem Motorrad auf der Oldersumer Straße in Ihlow mehrere Motorräder überholt und war dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Sanderbusch geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

