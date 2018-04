Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Ihlow - Polizei in Ihlow ...

Ihlow - Polizei in Ihlow wieder vor Ort

Altkreis Aurich - Polizei in Ihlow wieder vor Ort Polizeistation bezogen / Offizielle Einweihung folgt im Spätsommer Die Polizei ist in Ihlow wieder vor Ort: Heute wurde die neue Polizeistation im neuen Rathaus Ihlow, Alte Wieke 6, bezogen. Feierlich eröffnet wird die Polizeistation gemeinsam mit dem Rathaus nach den Sommerferien. Mit dem Bezug endet eine mehrmonatige Übergangszeit, in der die Sachbearbeitung für Ihlow von der Polizeistation Victorbur aus erfolgte. Neuer Standort, alter Kontakt: Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation Ihlow über Amt bleibt weiterhin über die Rufnummer 04929 1310 bestehen. In Notfällen gilt - wie immer - die 110. Während der Öffnungszeiten kann in der Polizeistation zudem persönlich Anzeige erstattet oder vorgesprochen werden. Geöffnet hat die Polizeistation Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr und nach Bedarf. Hans-Jürgen Bremer, Leiter der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund begrüßt den neuen Standort in Ihlow: "Wir sind im Rathaus zukünftig noch dichter am Bürger dran." Der Polizei sei die Präsenz in der Fläche wichtig. Deshalb hat die Polizeistation bereits jetzt eröffnet, auch wenn die offizielle Einweihung erst im Herbst erfolgt.

