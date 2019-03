Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Kinderfeuerwehr zu Gast bei ...

Kinderfeuerwehr zu Gast bei der Polizei

Altkreis Aurich - Kinderfeuerwehr zu Gast bei der Polizei

22 Feuerwehrmädchen und - jungen, sowie vier Betreuer der Freiwilligen Feuerwehr Aurich konnten einen interessanten Einblick in die Polizeiarbeit gewinnen. Sie besuchten am Freitag die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund. Die Kinder, im Alter von sechs bis neun Jahren, konnten dabei unter anderem individuelle Fingerabdruckkarten erstellen, die sie mit nach Hausen nehmen durften. Außerdem gab es die Möglichkeit ein Polizeiauto und die Gewahrsamszellen ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Am Ende konnten sie die Arbeit der Polizisten auf der Wache miterleben. Organisiert und betreut wurde der Besuch von der Sachbearbeiterin Aus- und Fortbildung Hilke Eggen. Alle Beteiligten hatten sichtlich viel Spaß.

