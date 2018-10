Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Korrektur: Norden - ...

Korrektur: Norden - Beratung Einbruchschutz

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche sank im vergangenen Jahr. 78 wurden 2017 in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Altkreis Norden erfasst. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Fälle, in denen die Täter bei dem Versuch scheiterten, in ein Wohnhaus einzubrechen. Grund dafür ist, dass immer mehr Menschen ihr Zuhause mit geeigneter Technik schützen. Welche Möglichkeiten bestehen, erläutert am Dienstag, 30. Oktober, von 15 bis 18 Uhr Ingo Bieneck. Der Polizeioberkommissar ist mit einem Infostand im Norder Tor, Bahnhofstraße, in Norden. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

