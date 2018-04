Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Krummhörn - Gartenhaus ...

Krummhörn - Gartenhaus abgebrannt

Altkreis Norden - Krummhörn - Gartenhaus abgebrannt: Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es am Mittwoch, 11.04.2018, gegen 15.30 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte. Ein Nachbar des Geschädigten in Greetsiel, Zur Hauener Hooge, hatte den Brand entdeckt und dieses mitgeteilt. Als die Feuerwehr, eingesetzt waren die Wehren aus Greetsiel, Eilsum, Grimersum und Pewsum mit fünf Fahrzeugen und ca. 20 Wehrleuten, am Brandort ankam, stand das gesamte Gebäude in Flammen. Dieses wurde abgelöscht, jedoch waren die Gartenhütte und das Inventar durch das Feuer komplett zerstört worden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

