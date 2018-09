Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Krummhörn - Zwei Menschen ...

Krummhörn - Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

In der Krummhörn hat sich am Mittwoch gegen 8:50 Uhr ein Unfall in der Schoonorther Straße ereignet. Dabei fuhr eine 60 Jahre alte Frau aus Upgant-Schott mit einem Opel Astra auf der Störtebeker Straße in Richtung Greetsiel. An der Kreuzung Schoonorther Straße übersah sie dann einen 43 Jahre alten Norder, der in einem VW Golf in Richtung Wirdum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen die Leitplanke gedrückt. Aus dem Astra stieg infolge des Unfalls Qualm auf. Deshalb wurde die Feuerwehr Norden hinzugerufen. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

