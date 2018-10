Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Langeoog - Sachbeschädigung ...

Langeoog - Sachbeschädigung an Wohnheim Wittmund - Unfall mit drei leicht verletzten Personen Friedeburg - Ohne Führerschein unterwegs Wittmund - 72-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Sachbeschädigung an Wohnheim

Zu einer Sachbeschädigung ist es in der Zeit von Samstag, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, an einem Wohnheim in der Straße Strandjepad auf Langeoog gekommen. Unbekannte zerstörten dort diverse Glasbausteine im Bereich einer Seitentür. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04972 810 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Im Kreuzungsbereich der B210 und der Isumser Straße ist es am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern gekommen. Ein 50-jähriger Mann aus Esens fuhr mit seinem VW Transporter aus Richtung Jever kommend auf der Bundesstraße und wollte nach links in die Straße Isums abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden VW Transporter eines 53-jährigen Mannes aus Marienhafe. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 53-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer leicht verletzt wurden.

Friedeburg - Ohne Führerschein unterwegs

Polizeibeamten fiel am Montag gegen 14 Uhr ein Kleinkraftrad auf. Der 15-jährige Fahrer war auf der Friedeburger Hauptstraße in Friedeburg unterwegs, als er kontrolliert wurde. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Friedeburger keinen Führerschein hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - 72-Jährige bei Unfall leicht verletzt

In der Landstraße Isums ist es am Montag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Oldenburger wollte mit seinem Mercedes Vito auf die Landstraße abbiegen. In diesem Bereich der Landstraße überholte jedoch zu der Zeit ein 77-jähriger Wiesmoor mit seinem Skoda Fabia einen Traktor. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 72-jährige Beifahrerin des Wiesmoorers wurde dabei leicht verletzt.

