Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Lütetsburg - Auffahrunfall ...

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Auffahrunfall mit leicht verletzter Frau

In Lütetsburg wurde am Montag, 03.09.2018, auf der Bundesstraße 72 eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 16:29 Uhr fuhr eine 50jährige Opel-Fahrerin aus Hage in Höhe der Einmündung Osterstraße auf den Peugeot eines 45jährigen Mannes aus Norden auf. Die Opel-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sven Behrens Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de