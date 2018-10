Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Marienhafe - Mann leicht ...

Marienhafe - Mann leicht verletzt Dornum - Mann verletzt

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Mann leicht verletzt

Zwei Männer sind am Donnerstag gegen 13 Uhr in Marienhafe in Streit geraten. Im Verlauf des Streits schlug ein 55-jähriger Mann aus Hage auf einen 54-jährigen Mann aus Moordmerland ein. Der Moormerländer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Rosenstraße.

Dornum - Mann verletzt

Ein 49-jähriger Mann aus Dornum ist bereits am Sonntag bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann aus Dornum schlug gegen 20:18 Uhr in einer Gaststätte im Möhlenweg auf den 49-Jährigen ein. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Vorfall wurde erst jetzt angezeigt.

