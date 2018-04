Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Moordorf - Einachser gestohlen

Moordorf - Einachser gestohlen

Altkreis Aurich - Kriminaliätsgeschehen

Moordorf - Einachser gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag, 5. April, einen Einachser mit Pflug der Marke Honda entwendet. Er befand sich auf einem Grundstück in der Neuen Straße in Moordorf. In Absprache mit der Polizei hat der Geschädigte eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise in Aussicht gestellt, die zum Auffinden des Gerätes führen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

