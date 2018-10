Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Nachmeldung zur ...

Nachmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom Samstag/Sonntag, 13./14.10.2018

Aurich/Wittmund - Nachmeldung zur Presse vom 13./14.10.2018

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht In der Zeit von Donnerstag dem 11.10.2018 18:00 Uhr bis Freitag dem 12.10.2018 08:00 Uhr wurde im Esenser Postweg ein schwarzer BMW der 1 er Reihe vermutlich von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Aurich Telefon 04941 606215.

Aurich/Georgsfeld - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung Utlandshörner Straße Ecke Moordorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 15000,- Euro. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Schweindorf fuhr auf der Utlandshörner Straße hinter einer 52-jährigen Autofahrerin aus Utarp. An der Einmündung zur Moordorfer Straße musste die aus Utarp stammende Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dieses registrierte die dahinter fahrende zu spät und fuhr auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

