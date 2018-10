Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Nachtragsmeldung der ...

Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 28.10.2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Bereits am Donnerstag dem 25.10.2018 gegen 20:15 Uhr wurde in Südbrookmerland, Trichterweg, ein dort abgestellter roter Opel Corsa von einem eventuell silbernen Kombi angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Hinweise bitte an die Polizei Aurich 04941 606 215.

Ihlow - Verkehrsunfall Am Sonntag gegen 10:00 Uhr befuhr ein aus Ihlow stammender 18-jähriger junger Mann in Bangstede den Totenweg in Richtung Ihlowerfehn, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugfront gegen ein am rechten Fahrbahnrand befindliches Brückengelände stieß. Der Fahrzeugführer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt, obwohl sich ein Teil des Brückengeländers in das Fahrzeug bohrte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf ca. 5000,- Euro geschätzt wird. Das Brückengelände muss zum größten Teil ebenfalls erneuert werden. Hier wird der Schaden auf ca. 3000,- Euro geschätzt. (Fotos wurden mitgesandt)

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Am Sonntag gegen 10:00 Uhr kommt es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Esenser Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchiert eine 48-jährige Wittmunderin beim Ausparken einen abgestellten Pkw. Dieser dürfte laut Angaben der Verursacherin im vorderen rechten Bereich des Pkw beschädigt sein. Die Verursacherin entfernte sich zunächst. Als sie kurze Zeit später wieder zurückkam, um nach dem Fahrzeugführer des anderen Pkw ausschau zu halten, hatte dieser sich bereits entfernt. Die Polizei bittet nun, den Geschädigten sich mit der Dienststelle in Wittmund (04462-9110) in Verbindung zu setzen.

