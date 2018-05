Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Neuharlingersiel - Einbruch ...

Neuharlingersiel - Einbruch in Schwimmbad; Wittmund/Nesse - Farbe gesprüht; Wittmund - Radfahrerin leicht verletzt

Neuharlingersiel - Einbruch in Schwimmbad

In Neuharlingersiel haben sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Schwimmbad, Edo-Edzards-Straße, verschafft. Sie gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und durchsuchten das Innere. Die Täter versuchten zudem vergeblich, einen Tresor zu öffnen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, Mitternacht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund/Nesse - Farbe gesprüht

Einen Schaden schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich haben Unbekannte in Nesse verursacht. Sie besprühten zwischen Freitag, Mitternacht, und Donnerstag, 16 Uhr, Verschiedenes im Neßmergroder Weg mit Farbe. Darunter befanden sich unter anderem ein Wartehäusschen, eine Schutzhütte und ein Schaltkasten. Bereits zwischen Montag und Dienstag, 16 Uhr, haben Unbekannte verschiedene Schilder in Wittmund, Kurt-Schwitters-Platz, mit Farbe unkenntlich gemacht. Auch Poller wurden mit Farbe versehen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04933 2218 und 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrerin leicht verletzt

In Wittmund wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Leepenser Weg eine Frau leicht verletzt. Die 48-jährige Wittmunderin war mit dem Fahrrad unterwegs. An der Einmündung zur Auricher Straße hatte sie Vorfahrt, wurde aber von einer 59-jährigen Wittmunderin in einem Mazda übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 48-Jährige leicht verletzt wurde.

