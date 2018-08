Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Neuschoo - Einbruch bei der ...

Neuschoo - Einbruch bei der "Tafel" in Neuschoo

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Einbruch bei der "Tafel" in Neuschoo

In Neuschoo kam es zwischen Donnerstag, 23.08.2018, 17 Uhr, und Dienstag, 28.08.2018, 09:45 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl bei der "Tafel" in Neuschoo. Unbekannte Täter gelangten auf zur Zeit noch unbekannte Art und Weise in das Objekt. Dort öffneten sie eine Stahlkassette, in der sich kein Bargeld und auch keine Wertgegenstände befunden haben. Im Anschluss entwendeten sie einen Schlüssel. Der Tatort befindet sich im Schaftrift. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110 oder Telefon 04462 9110.

