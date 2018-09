Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norddeich - Hochwertige ...

Norddeich - Hochwertige Fahrräder gestohlen; Dornum - Zeugen gesucht: Unfallhergang unklar

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Hochwertige Fahrräder gestohlen

Zwei Fahrräder haben Unbekannte in Norddeich gestohlen. Diese befanden sich auf einem Fahrradträger, der an einem grauen VW Sharan angebracht war. Der Wagen parkte im Muschelweg. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike Giant Trance 2 und ein schwarzes Elektromountainbike Cube Reaction Hybrid Pro 500. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Zeugen gesucht: Unfallhergang unklar

Die Polizei sucht erneut nach Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich am Montag, 9. Juli, gegen 22 Uhr ereignet haben soll. Dabei war ein 20 Jahre alter Mann aus der Region Hannover mit einem Damenrad in der Hafenstraße in Dornum unterwegs und wollte die vorfahrtsberechtigte Störtebekerstraße in Richtung Oll Deep überqueren. Ob er dabei schob oder fuhr, ist unklar. Der Radfahrer gibt an, dass von links ein silberner VW Polo herangenahte und es zum Zusammenstoß gekommen sei. Daraufhin stürzte der Radfahrer nach seinen Angaben und wurde leicht verletzt. Anschließend sei der Unbekannte in dem Wagen davongefahren. Die zum Unfall gerufenen Polizeibeamten bemerkten, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

