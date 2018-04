Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - ...

Norden - Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer; Norden - Straßenlaterne beim Krankenhaus angefahren; Berumbur - Mofa-Fahrerin gestoppt

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

In Upgant-Schott kam es am Mittwoch, 18.04.2018, 18:10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Wirdumer Straße (Landesstraße 26). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei Leichtkrafträder hintereinander die Wirdumer Straße Richtung Wirdum. Kurz vor der Einmündung Upganter Meedeweg wurde das erste Leichtkraftrad durch einen Motorrad-Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit rechts überholt. Anschließend überholte der Motorrad-Fahrer auch das zweite Leichtkraftrad rechtsseitig. Bei diesem Überholvorgang befand sich das Leitkraftrad in einer Rechtskurve. Der 16jährige Fahrer des Leichtkraftrades erschrak sich durch den Überholvorgang des Motorrad-Fahrers und fuhr nach links in den Straßengraben. Dabei wurde das Leichtkraftrad leicht beschädigt. Eine Berührung zwischen den beteiligten Fahrzeugen hat nicht stattgefunden. Bei dem unfallverursachenden Motorrad soll es sich um ein dunkelfarbenes sogenanntes "Naked-Bike" handeln. Der unbekannte männliche Fahrer soll schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm getragen haben. Nach dem Unfall entfernte sich der Motorradfahrer vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 04931 9210.

Norden - Straßenlaterne beim Krankenhaus angefahren

Zwischen Montag, 16.04.2018, 8 Uhr, und Mittwoch, 18.04.2018, 15 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Norder Krankenhauses eine Straßenlaterne beschädigt. Die beschädigte Laterne ist auf einem Grünstreifen des Parkplatzes an der Juister Straße aufgestellt. Durch den Zusammenstoß wurde der Mast der Laterne verbogen. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Berumbur - Mofa-Fahrerin gestoppt

In Berumbur wurde am Mittwoch, 18.04.2018, gegen 12:20 Uhr, eine Mofa-Fahrerin gestoppt. Diese war mit 43 km/h auf der Hauptstraße unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte die Frau keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei hat jetzt ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

